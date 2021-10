Inter, Inzaghi: “Correa e Lautaro assenti contro la Lazio? Ci penseremo, ora mi preoccupo del Sassuolo”

Alla vigilia dela sfida tra Inter e Sassuolo, valida per l’8ª giornata di Serie A, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Oltre a presentare la gara, l’allenatore si è espresso in merito alla questioni infortuni, rispondendo così ad una possibile assenza di Correa e Lautaro Martinez nella prossima sfida contro la Lazio: “Avremo delle problematiche, ma ci penseremo a tempo debito. Mi preoccupo del Sassuolo”. La sfida con i biancocelesti andrà in scena dopo la sosta il prossimo 16 ottobre alle ore 18:00, presso lo Stadio Olimpico di Roma.

