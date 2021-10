SOCIAL | La gioia di Raúl Moro per la convocazione in Spagna U21: “Felice ed orgoglioso” | FOTO

Prima della sfida vinta dalla Lazio ieri sera contro la Lokomotiv Mosca, nella seconda gara della fase a gironi di Europa League, è arrivata una bella notizia per il giovane biancoceleste Raúl Moro: l’esterno classe 2002 è stato convocato dalla sua Nazionale Under 21, la Spagna. Raúl Moro, entrato al 74° nella vittoria per 2-0 di ieri contro la squadra russa, questa mattina ha espresso la sua gioia per la convocazione in Nazionale: il post, sul proprio profilo ufficiale Instagram, recita: “Felice ed orgoglioso di poter difendere di nuovo la maglia del mio Paese. Vamos Spagna!”.

