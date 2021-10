Buon compleanno, Amarildo! L’ex Lazio compie 57 anni

Oggi è il compleanno dell’ex attaccante della Lazio Amarildo Souza do Amaral, conosciuto semplicemente come Amarildo: l’ex biancoceleste compie 57 anni. Nel 1989 l’attaccante brasiliano arriva in Italia, passando dal Celta Vigo alla Lazio: 8 reti in 29 gare per lui nella stagione 1989-1990, prima di lasciare Roma e passare al Cesena. Tanti auguri!

