FORMELLO – Muriqi o la tentazione Pedro falso nueve per sostituire Immobile. C’è Milinkovic

Ciro Immobile non ce la fa, il fastidio avvertito con la Lokomotiv Mosca si è rivelato peggio del previsto rivelando una elongazione muscolare che lo mette ko per il Bologna. Senza il numero 17 a guidare l’attacco Sarri si trova di fronte un bivio: da un lato la voglia di dare fiducia a Muriqi e dall’altro la tentazione di optare per un tridente “basso” sfruttando Pedro falso nueve con l’inserimento di Raul Moro sulla sinistra. Due soluzioni ugualmente percorribili con l’opzione kosovaro che rimane in vantaggio anche per non snaturare un reparto che funziona bene con lo spagnolo e Felipe Anderson da esterni. Si è allenato regolarmente con i compagni nonostante un affaticamento Milinkovic, il serbo sarà regolarmente in campo contro i rossoblù. Insieme a Luis Alberto tornano a comporre la cerniera di centrocampo completata dal rientro di Lucas Leiva dopo un turno di riposo. In difesa solita staffetta tra Lazzari e Marusic con quest’ultimo candidato per una maglia dal primo minuto, il resto del reparto vede i soliti noti con Hysaj sulla corsia mancina e la coppia Luiz Felipe-Acerbi a protezione di Pepe Reina.

