Aveva abbandonato il campo anzitempo giovedì sera nel match casalingo di Europa League contro la Lokomotiv Mosca per infortunio, le sue condizioni sembravano non preoccupare ma questa mattina, attraverso il sito ufficiale del club capitolino, si è appresa la notizia che Ciro Immobile ha subito una lesione di basso grado alla coscia destra, per questo non sarà in campo né domani a Bologna, nè con gli Azzurri. King Ciro, attraverso una storia Instagram, si è mostrato già carico per il ritorno: “Dispiace non poter esserci per questa partita col Bologna e dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister Mancini per le finali di Nations League, farò il massimo per tornare il prima possibile“.

