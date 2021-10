La Repubblica | Emergenza big Ciro verso il no. Sergej in dubbio

Immobile, problema al flessore: difficile il recupero per Bologna e Nazionale. Milinkovic, dolore alla spalla.

Come riportato da La Repubblica, è difficile che Ciro possa partecipare alla delicata trasferta di Bologna, prevista domani alle ore 12.30. L’orientamento è non rischiare: in dubbio anche la presenza di Immobile con la Nazionale, che deve affrontare le finali di Nations League. In caso di forfait, l’alternativa è Muriqi, impreciso ma anche sfortunato sotto porta giovedì. L’altra ipotesi sarebbe quella di Luis Alberto in attacco con Felipe Anderson e Pedro. In questo caso, uno tra Akpa Akpro e Basic a centrocampo. I due sono in corsa per un posto da titolare, perché in dubbio c’è anche Milinkovic: il serbo non è al meglio, pure lui per un fastidio ai flessori. Sarri però spera di recuperarlo in extremis. Invece, sul processo tamponi, il 19 ottobre la Corte federale d’appello rimodulerà le sanzioni a carico di Lotito e dei medici biancocelesti.

