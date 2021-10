Lazio, Felipe Anderson l’arma in più per spiccare il volo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In questa iniziale ‘rinascita’ da parte della Lazio dopo le brutte sfide contro Milan e Galatasaray, c’è un giocatore in particolare che si sta rendendo protagonista. Parliamo di Felipe Anderson, un ritorno graditissimo in maglia biancoceleste e un calciatore nel quale Maurizio Sarri ripone grande fiducia e stima. Le parole nei suoi confronti da parte dell’allenatore della Lazio sono sempre state positive, soprattutto per quella sua forza ‘nascosta’ che il brasiliano a volte non sembra mai voler rilasciare a pieno.

In questa stagione, finora, ha totalizzato due reti e due assist in 6 partite giocate. Il primo gol con lo Spezia, l’altro con la Roma nel derby, partita nella quale ha fornito anche l’assist perfetto per la testa di Milinkovic. Il primo pallone servito per un compagno, invece, era avvenuto all’esordio con l’Empoli, per il gol del pareggio sempre a favore del serbo.

A proposito di Sergej: nella partita di ieri contro il Lokomotiv Mosca i due potevano realizzare una rete fantastica, con un’intesa iniziata a centrocampo ed una serie di passaggi finiti con il serbo davanti al portiere ed un pallonetto finito, purtroppo, alto sopra la traversa. Ma la partita contro i russi è stata probabilmente la più bella giocata finora da Felipe Anderson che ha devastato la fascia destra con una serie di dribbling ubriacanti fatti sia in velocità che nello stretto. Oltre a quello per Milinkovic anche l’assist per Vedat Muriqi poteva essere vincente, senza parlare dell’occasione dentro l’area di rigore con il piattone neutralizzato dal portiere del Lokomotiv. Le ultime due partite hanno visto un Felipe Anderson diverso, più spumeggiante e sicuro dei propri mezzi. Il suo apporto è fondamentale per il gioco di Sarri ed anche qualche inserimento sul secondo palo si è visto, così come vuole l’allenatore toscano in ‘stile Callejon’.

Felipe Anderson è uno dei beniamini del popolo laziale, il suo contributo è decisivo per la Lazio e quest’anno, con Sarri, può finalmente spiccare il volo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: