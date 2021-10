Primavera 2| Lazio-Ternana, una vittoria per dimenticare la trasferta di Salerno

Una vittoria è quello che serve alla Lazio Primavera per ritrovarsi dopo la trasferta di Salerno in la squadra biancoceleste è andata sotto di due gol solo nel primo tempo, salvo poi trovare la porta della Salernitana serrata. Quella con la Ternana è un’occasione che avrà la squadra di Calori per rialzare la china e continuare il percorso intrapreso ad inizio stagione e che segna sicuramente la direzione giusta: quella del ritorno nella massima serie. Le vittorie contro il Perugia ed il Crotone in campionato, accompagnate da quelle contro la Reggina in Coppa Italia, avevano già fatto intravedere un miglioramento rispetto la stagione passata, con la classe di Bertini, le accelerazioni di Castigliani (al momento fuori per infortunio) ed i gol di Crespi a trascinare una squadra, la Lazio, nella Serie in cui merita di stare.

L’avversario

L’avversario di questa giornata, la Ternana, non è partita benissimo in campionato: un pareggi e due sconfitte che rendono la squadra umbra l’ultima in classifica. Se è vero che deve essere, questa, l’occasione del riscatto, la Lazio non dovrà sottovalutare l’avversario: la Salernitana proveniva, infatti, da due sconfitte nelle prime due, prima di incontrare i biancocelesti. La partita del Fersini sarà, però, utile per ritrovare se stessi.

La probabile formazione

La formazione non dovrebbe subire grosse variazioni rispetto all’ultima uscita: con Castigliani ancora fuori per infortunio con il ritorno ancora non definitivo, Calori si affiderà a Shehu come esterno, affiancato da Ferrante e Schua, alle spalle di Crespi. In mediana confermati il capitano Bertini e Coulibaly, davanti alla linea difensiva composta da Castigliani, Adeagbo, Ruggeri e De Santis. Tra i pali agirà Moretti.

Lazio (4-2-3-1): Furlanetto; Castigliani, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Bertini, Coulibaly, Schuan, Ferrante, Shehu; Tare. All. Calori

