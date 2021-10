Serie A, 7a giornata: la Salernitana trova i primi tre punti in campionato

La Salernitana trova la prima vittoria di questo campionato. Lo fa davanti i suoi tifosi contro il Genoa in una partita tutto sommato equilibrata, con la squadra avversaria che ha premuto sull’acceleratore sul finale, ma senza riuscire a trovare la via del gol, pur andandoci vicino. A portare in vantaggio la squadra di Castori ci ha pensato Djuric con una spizzata di testa su calcio d’angolo che ha trovato la deviazione fortunosa di Maksimovic. E’ questo, dunque, l’esito del primo anticipo di questo sabato.

