Vittoria nel derby in campionato, vittoria in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Adesso la Lazio prova a prendere il via, difronte c’è un Bologna ferito con un ambiente non proprio sereno. Sinisa Mihajlovic, in bilico, vorrà rilanciarsi proprio contro i biancocelesti. Lazio che invece, con qualche assenza importante, lotterà a tutti i costi per i tre punti e smuovere la classifica. Intanto ecco le ultime sul Bologna.

IL BOLOGNA – Nelle ultime tre giornate di campionato i rossoblu hanno rimediato due sconfitte e un pareggio. Un solo punto portato a casa nella sfida casalinga contro il Genoa, prima invece il 6-1 rimediato dall’Inter e l’ultima invece la sconfitta contro l’Empoli in terra toscana per 4-2. Sinisa è in bilico e lo sa, nonostante la fiducia rinnovata. Vorrà fare punti contro la nuova Lazio targata Sarri che invece sembra aver compreso qual è la strada da percorrere.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2) – Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic.

LA STELLA – Tre gol messi a segno in questo avvio di campionato, Marko Arnautovic è il giocatore più in forma di questa squadra, e giocherà in coppia con Barrow cercando di creare un misto tra velocità e potenza per provare a fare male alla difesa biancoceleste. Marko Arnautovic, tra l’altro è andato a segno nelle ultime due presenze di campionato, ed insieme a Ciro Immobile (assente nella sfida di domani), è il giocatore finora ad aver toccato più palloni nell’area avversaria in questa Serie A, 37 per Arnautovic e 43 per Immobile.

IL PRECEDENTE – La Lazio ha perso solo una delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Bologna (0-2 nella più recente – 4V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben cinque volte. Bologna che ha anche vinto 2-0 l’ultimo confronto di Serie A contro la Lazio. Biancocelesti in vantaggio di vittorie a quota 52 contro le 45 dei rossoblu nel totale delle sfide in Serie A tra le due squadre.

