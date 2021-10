5° SERIE A FEMMINILE | Sassuolo-Lazio Women 3-0 (32′ Tomaselli, 85′ Dongus, 90′ Cantore)

🇮🇹 5° #SerieAFemminile ⚽ #SassuoloLazio 🗓️ 3/10/2021 ⌚ 14:30 🏟 Stadio Enzo Ricci 📍 #Sassuolo 📺 #TimVision ⚖️ #Scarpa

🌥 23°

1′ PARTITI! Calcio d’inizio battuto dal Sassuolo

20′ Sassuolo aggressivo, ottime parate della biancoceleste Ohrstrom che in più occasioni ha negato il gol del vantaggio all’avversario

23′ Calcio d’angolo per il Sassuolo, la palla termina fuori

32′ Gol del Sassuolo con Tomaselli

45′ Un minuto di recupero concesso dall’arbitro

45+1′ Termina qui il primo tempo

46′ Riprende il secondo tempo

46′ Sostituzione Sassuolo: fuori Mihashi, dentro Orsi.

Sostituzione Lazio: fuori Cuschieri e Pezzotti, dentro Visentin e Savini

58′ Cambio per il Sassuolo: esce Benoit, entra Parisi

60′ Cambio per la Lazio: esce Martin, entra Pittaccio

66′ Doppio cambio Sassuolo: fuori Clelland e Santoro, dentro Cambiaghi e Brignoli

71′ Cambio Lazio: fuori Andersen, dentro Mattei

85′ Gol di Dongus su assist di Parisi

87′ Giallo per Filangeri

88′ Cambio per il Sassuolo: esce Tomaselli, entra Ferrato

90′ Terzo gol del Sassuolo con Cantore

90′ Due minuti di recupero

90+2′ Ammonita Castiello

90+3′ Finisce qui la gara. Il Sassuolo batte la Lazio Women per 3-0 e si porta al vertice della classifica insieme alla Juventus. Un’altra giornata non positiva per le biancocelesti di Carolina Morace

