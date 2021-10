Bologna-Lazio, Svanberg nel pre-partita: “La Lazio senza Immobile non è un vantaggio. Dobbiamo stare sereni”

In attesa del lunch match Bologna-Lazio, è intervenuto Svanberg ai microfoni di DAZN: “Il mister ha detto che dobbiamo essere sereni, la stagione è lunga, dobbiamo fare meglio. La Lazio senza Immobile non è un vantaggio: lui è un grande giocatore, può essere un bene per noi, però ci sono altri giocatori forti. Mi sento bene in questo gruppo, sono tre anni che sono qui, mi fa bene avere tante possibilità in campo.”

