Lazio Women, bivio Sassuolo per il futuro della Morace

Gara proibitiva o quasi, eppure cruciale. La Lazio Women, ultima con zero punti, fa visita al Sassuolo capolista. Scontro testa-coda in cui Carolina Morace si gioca la panchina. Finora, oltre ai risultati, non ha convinto l’atteggiamento in campo delle sue ragazze: passivi troppo pesanti, 8 gol presi dal Milan, 6 dalla Fiorentina nella giornata successiva. Si può perdere, però non in questo modo: ecco il pensiero della società biancoceleste. Riflessioni in corso da parte del presidente Lotito, che non ha apprezzato l’avvio di stagione. C’era la consapevolezza di dover lottare per la salvezza vista la competitività della Serie A, ma anche la speranza di fare una figura migliore. La coach, intransigente nelle dinamiche dello spogliatoio, ha messo fuori rosa il capitano Santoro. Nell’ultima settimana le frizioni sono proseguite portando alla rescissione contrattuale di Glaser, attaccante classe ’97 ex Roma, che aveva firmato a fine maggio. Era un rinforzo scelto in estate. Out Forletta, italo-australiana arrivata a settembre, è ancora in attesa del transfer Fifa per partecipare alle gare ufficiali. Insomma, le condizioni per preparare una trasferta così delicata non sono state proprio le migliori. Avversarie di livello, quelle di oggi: le neroverdi hanno vinto tutte e quattro le partite disputate fin qui in campionato, compresa la sfida più recente con il Milan che invece aveva passeggiato senza troppa opposizione al Fersini. Serve una scossa per muovere la classifica e rendere meno traballante la panchina. Corriere dello Sport.

