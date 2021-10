CdS | Pedro ora vale il doppio: con Ciro a casa tocca allo spagnolo trascinare i biancocelesti

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

È sempre più la Lazio di Pedro. L’ha conquistata con la rete nel derby, si è confermato con l’assist a Basic contro la Lokomotiv Mosca. Ora, con l’infortunio di Immobile, dovrà guidarla prendendo le redini dell’attacco biancoceleste a Bologna. A prescindere che giochi da esterno o da falso nueve, toccherà all’ex giallorosso raccogliere carismaticamente e tecnicamente l’eredità di Ciro. La presenza di Pedro è una garanzia dal punto di vista dell’esperienza e della qualità, ma di sicuro l’allenatore questa gara se la sarebbe voluta giocare con Immobile davanti. La nota di ieri mattina sul sito della Lazio, però, ha escluso definitivamente il bomber biancoceleste, alimentando dubbi sul suo recupero per Lazio-Inter del 16 ottobre. Il tipo di infortunio è fastidioso, le condizioni dovranno essere monitorate costantemente. L’attaccante proverà a farcela dopo la sosta per incrociare Simone Inzaghi. La partita con l’Inter è stata messa nel mirino pure da Zaccagni, out nel match con il Cagliari per una distrazione muscolare. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: