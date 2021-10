SOCIAL | Francesco Acerbi fa mea culpa: “Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti” | FOTO

Una brutta prestazione di squadra è stata quella della Lazio nella sfida delle 12:30 contro il Bologna. Oltre alla sconfitta per 3-0, c’è stata anche un’altra brutta notizia per i biancocelesti: al minuto 76, per proteste, l’arbitro Massa ha espulso Francesco Acerbi che, dopo la sosta, sarà costretto a saltare il big match contro l’Inter. Un’ingenuità del “Leone” biancoceleste che, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha ammesso l’errore, chiedendo scusa al popolo biancoceleste e ai suoi compagni. Il tweet, contenente l’immagine dell’espulsione, è accompagnato dal messaggio: “Ho sbagliato, ho fatto due c*****e. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene”.

Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene. #Acerbi pic.twitter.com/ODhLiG3ryC — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 3, 2021

