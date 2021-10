Sarri, Dal Pino: “A noi non piace la maleducazione, in Premier League non diceva queste cose”

Come riportato da Sportface.it, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, a margine della presentazione del Centro Var a Lissone, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che pochi giorni fa si era scagliato contro il calendario del campionato. Queste le sue parole:

“Sarri ha detto guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione. La Lega Serie A è la casa di tutti, gestisce il campionato e per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono pressioni ma non cambia niente”.

