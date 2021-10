Sport e Salute, corsi di tennis gratis per gli Over 65 al Foro Italico anche ad ottobre

Nella suggestiva cornice del Foro Italico, Sport e Salute S.p.A., la Società che per lo Stato promuove lo sport di base e i corretti stili di vita, prolungherà il corso di tennis gratuito per gli Over 65 anche ad ottobre: dal 12 al 9, dopo aver concluso con successo il primo ciclo di lezioni post estate nel mese di settembre. Avviato lo scorso anno dopo il lockdown, per incentivare il ritorno all’attività motoria di base, il progetto ha riscosso il gradimento degli scritti, che vedono nei corsi un’occasione per fare sport e per socializzare. I partecipanti di età compresa tra i 65 e i 75 anni saranno seguiti dal Maestro Antonio Zugarelli, componente della squadra azzurra che vinse la Coppa Davis nel 1977, mentre gli over 75 faranno lezione con l’ex tennista Massimo Di Domenico. Per iscriversi sarà necessario essere in possesso del certificato medico d’idoneità sportiva non agonistica. Per tutte le info occorre contattare la segreteria del Parco Sportivo Foro Italico al numero 06.32723301 o via mail segreteria@psfi.sportesalute.eu.

