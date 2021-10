CdS | Monito alla Lazio e lo scudetto perso in hotel a Firenze

Nel confessionale del Dall’Ara, non potendo rinviare l’appuntamento a Formello, Sarri ha chiesto conto alla Lazio del blackout. Non se l’aspettava, specialmente dopo una partita come quella del derby: la Lazio dopo un derby vinto non perdeva la partita successiva di campionato del 2012 (proprio contro il Bologna all’Olimpico) ed è successo solo tre volte negli ultimi 23 anni. La mentalità vincente si costruisce attraverso la continuità dei risultati: al Chelsea e alla Juve non accade di staccare la spina, “come alla Lazio è sempre successo, me l’ha raccontato un giocatore che sta qui da sei anni”. C’è un episodio a Napoli, però, che Sarri non potrà mai dimenticare: perse lo scudetto in albergo a Firenze, parole sue, il 29 aprile 2018 perdendo 3-0 con i viola una settimana dopo aver piegato la Juve in casa. In una fase di costruzione come questa, ancora non si è capito quale deve essere l’obiettivo della Lazio; Sarri non si è mai esposto: “Ripartiamo dal sesto posto, vedremo se riusciremo a salire o scenderemo”.

