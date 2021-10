ESCLUSIVA | LAZIO WOMEN Stramaccioni sul nuovo allenatore Catini: “Grande lavoratore, potrà dare una scossa alla squadra per recuperare i punti persi”

L’allenatore dell’Al-Gharafa Andrea Stramaccioni è intervenuto in esclusiva su Laziopress.it per parlare del nuovo tecnico della Lazio Women, Massimiliano Catini, suo collaboratore tecnico ai tempi in cui allenava la Prima Squadra dell’Inter maschile. Il nuovo allenatore delle biancocelesti sostituirà Carolina Morace, esonerata dopo cinque giornate del campionato di Serie A femminile.

Catini è stato suo collaboratore all’Inter, si aspettava il suo approdo alla Lazio Women?

“Sono molto felice per lui , un incarico prestigioso che merita”.

Come pensa che potrà cambiare l’approccio delle biancocelesti e che contributo potrà dare alla squadra?

“Massimiliano è un uomo intelligente ed equilibrato e un allenatore molto preparato ed aggiornato.

Se la Lazio ha pensato a lui in un momento difficile significa che gode di grandissima fiducia da parte del club e probabilmente anche dello spogliatoio”.

Quali sono i suoi punti di forza?

“È un grande lavoratore , analizza sempre tutto con molta lucidità e freddezza.

In questi momenti la squadra ha bisogno sicuramente di una scossa ma anche di grande fiducia e di sentirsi forte per recuperare i punti persi in avvio”.

