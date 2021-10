Immobile: “Mi sto riprendendo dall’infortunio, voglio recuperare il prima possibile”. E su Acerbi…

Oggi pomeriggio l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha partecipato ad una live su Twitch sul canale di Flokox, un membro del suo progetto GL17CH, un progetto nato da lui e suo fratello insieme ad alcuni loro amici con uno sfondo Multigaming e la volontà di trasmettere i valori dello sport tramite i videogames. Nella live ha parlato prevalentemente del progetto e di Fifa, rilasciando però qualche dichiarazione anche sul suo attuale momento, in cui si sta riprendendo dall’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Bologna. Queste le sue parole: “Come alcuni sanno ho avuto un problema, quindi questo periodo sono più libero, ma stiamo recuperando. Cercherò di recuperare più un fretta possibile, fa parte del nostro lavoro. Sto cercando di andare almeno due volte al campo per recuperare prima. Anche oggi sono andato già due volte, ho dato. Tra poco tornano le bimbe da scuola e passerò del tempo con loro. Mi sembra strano avere del tempo libero, non sono abituato, ma ogni tanto ci vuole. Il team di GL17TCH? E’ nato con mio fratello e due amici, ci pensavamo da un po’ e durante il lockdown abbiamo fatto diventare tutto realtà. Poi abbiamo trovato i giocatori ed i giochi, quindi Fifa, COD, Gta o Formula 1. Quindi l’obiettivo primario è quello di cercare di crescere”.

Poi Ciro ha commentato anche il suo giocatore su Fifa, soffermandosi sul “Passaggio” che ha una valutazione decisamente inferiore alle aspettative, ma affermando che “non vuole fare polemiche“, ovviamente in una circostanza allegra. Poi ha commentato: “I miei tiri a giro? Quelli sono di Insigne, non mi permetterei mai”. Poi ha parlato anche del rapporto tra i professionisti ed i videogiochi: “Dipende da come lo si prende, se è un momento così di sfogo con gli amici, senza arrabbiarsi, la prendi bene. Sennò se dopo un allenamento duro o una partita in cui perdi ti metti ai videogiochi e ti arrabbi pure lì, allora no”. Poi un commento su un compagno/amico che, nel gioco, è stato trovato doppione: “Acerbi? Sempre buono averne due in squadra”.

