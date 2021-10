Nazionale, Chiellini: “La Spagna avrà il dente avvelenato, giocare in casa ci regala emozioni forti”

Il difensore della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Final Four di Nations League tra Italia e Spagna, in programma domani sera sul terreno del San Siro alle ore 20.45. Queste le sue dichiarazioni:

“Speriamo sarà lo stesso risultato del 6 luglio. Sarà difficile, loro avranno sicuramente il dente avvelenato per rifarsi dopo l’ultima sconfitta. Da parte nostra abbiamo voglia di condividere con il pubblico italiano le emozioni che abbiamo vissuto per tutta l’estate, una grande estate italiana. Giocare in Italia ci dà un’altra carica e giocare in casa nostra ci regala emozioni, che alimenteranno in noi voglia di vincere. Bisogna temere il loro gioco, il loro allenatore e la loro filosofia che portano avanti da generazioni. Da parte nostra dobbiamo fare una partita con più lucidità rispetto a quella di luglio e quando avremo le occasioni fargli male. Il possesso palla sarà relativo. Episodi di razzismo? È inaccettabile quanto accaduto e ci deve essere uno sforzo da parte di tutti, ma servono leggi e regole da applicare. Mi sono vergognato da italiano e da toscano. In Europa ci sono tante persone che parlano di noi come un paese razzista e invece non lo siamo. Ci sono persone più adatte di me a prendere le decisioni, ma qualcosa va fatto per dare una immagine migliore di noi stessi”.

