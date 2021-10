TMW | Acerbi attende il comunicato del giudice sportivo: multa scontata, ma rischia 2 giornate

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Un’ingenuità colossale. Inaspettata per un giocatore così esperto, campione d’Europa con l’Italia e capace di collezionare – tra il 2016 e il 2019 – 149 presenze consecutive. Eppure, nella debacle della Lazio a Bologna, Francesco Acerbi ha perso la testa. E sul 3-0, a 15′ dalla fine e dopo aver subito fallo, ha ricevuto in pochi secondi un cartellino giallo (per proteste) e uno rosso, per aver ripetuto 3 volte un’offesa all’arbitro Massa. L’ex Sassuolo si è subito accorto dell’errore e ha chiesto invano scusa, ma il danno era già stato fatto. E ora c’è anche la beffa di saltare la sfida dopo la sosta con l’Inter dell’ex tecnico Inzaghi, che l’ha voluto fortemente a Roma per sostituire De Vrij.

Ma non solo, perché Acerbi rischia di non esserci anche nella giornata seguente contro l’Hellas Verona. Perché uscendo dal campo, nervoso e in colpa per l’accaduto, ha fatto un gestaccio (dito medio) al pubblico di Bologna. Il materiale è stato valutato dagli organi competenti e il difensore, impegnato a preparare a Coverciano la semifinale di Nations League di domani con la Spagna, attende oggi il responso del giudice sportivo. Che deciderà la sanzione da assegnarli: scontata la multa, mentre spera di cavarsela solo con una giornata. Già piove sul bagnato per la Lazio: che almeno siano gocce leggere e non un’acquazzone.

Tuttomercatoweb.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: