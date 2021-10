Uefa Women’s Champions League, Adidas nuovo sponsor globale delle gare trasmesse su Dazn e YouTube

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Adidas sarà lo sponsor globale esclusivo della UEFA Women’s Champions League trasmessa dalla piattaforma DAZN e dal suo partner YouTube. Si tratta della prima sponsorizzazione a livello globale tra UEFA, DAZN e YouTube che seguirà in esclusiva tutte le 61 partite in diretta dalla prima giornata fino alla finale di maggio.

I tifosi potranno, per la prima volta, seguire l’intera stagione della UEFA Women’s Champions League, in tutto il mondo su DAZN e/o gratuitamente sul nuovo canale YouTube di DAZN, in modo che il campionato potrà raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Adidas con questo accordo diventa il principale sponsor di DAZN a livello globale. Nell’accordo sono previsti infatti investimenti pubblicitari in tutte le 61 partite e la presenza di Adidas all’interno della nuova serie in sei episodi di DAZN “We All Rise”, che sarà presentata in anteprima durante l’intervallo delle partite in ogni settimana nelle fasi a gironi e dedicata all’ascesa e alle intense storie del calcio femminile. L’accordo pubblicitario tra Adidas e YouTube inoltre prevede pre-roll a livello globale su tutte le partite in diretta e sui contenuti non in diretta sul canale YouTube di DAZN UEFA Women’s Champions League.

Nick Craggs, General Manager, Adidas Football commenta ad Adnkronos: “La UEFA Women’s Champions League è la massima competizione per i club e questa nuova partnership porterà più fan che mai. In Adidas crediamo che lo sport dia il potere di cambiare e migliorare la vita di molte persone. Più visibilità, più copertura e nuovi formati innovativi rappresentano un altro passo verso l’ascesa del calcio femminile. Siamo entusiasti di unirci a DAZN e YouTube per portare avanti il gioco”.

James Rushton, Co-CEO di DAZN Group dichiara: “Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente Adidas come sponsor globale di DAZN e della diretta della UEFA Women’s Champions League. Questo rende Adidas il nostro più grande sponsor globale fino ad oggi, ed è anche una testimonianza importante dell’enorme potenziale e delle impareggiabili opportunità di partnership che esistono intorno al calcio femminile, specialmente a questo livello d’élite. Non vediamo l’ora di lavorare con Adidas per far progredire questa competizione, raggiungendo nuovi tifosi e continuando a far avanzare l’ecosistema economico del calcio femminile”.

Nancy Elder, Chief Communications Officer di DAZN Group, commenta: “Quando abbiamo annunciato questo storico accordo qualche mese fa, abbiamo presentato un cortometraggio intitolato ‘We ALL Rise With More Eyes’, che esprime bene quanto DAZN creda nelle potenzialità del calcio femminile e di come una maggiore visibilità possa portare la competizione a nuovi traguardi. Con Adidas a bordo come sponsor globale di questa stagione, non vediamo l’ora di vedere ancora più occhi puntati sul calcio femminile, ma soprattutto di vedere ancora più tifosi, sponsor e atlete che possano diventare fonte di ispirazione per la prossima generazione di giocatrici, e trasmettere la passione per il gioco, insegnando a inseguire i propri sogni”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: