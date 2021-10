CdS | Casiraghi: “Lazio, Sarri ha bisogno di tempo. Signori e Immobile? Diversi ma uniti dai gol”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, dal City Padel di Milano, l’ex attaccante laziale Pierluigi Casiraghi ha parlato dell’avvio di stagione dei biancocelesti, sottolineando che non si sarebbe aspettato il ko di Bologna dopo la bella vittoria del derby, ma questo per lui dimostra che la squadra è in costruzione e deve puntare ad entrare tra le prime 4. Sul paragone tra il suo ex compagno di squadra Signori ed Immobile, l’ex bomber sostiene che hanno ruoli diversi ma entrambi hanno il senso del gol e la cattiveria nel trovare la porta. Infine, sulla “discussione” Sarri-Lega, l’ex centravanti sottolinea che a questi livelli mezza giornata di riposo in più fa la differenza.

