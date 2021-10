CdS | Dopo l’attacco del presidente della Lega A, Sarri prepara la controreplica

Il presidente della Lega di Serie A non ha ricevuto repliche dopo la risposta polemica nei confronti di mister Sarri. “Non ci piace la maleducazione”, così Dal Pino si è espresso nei confronti del tecnico laziale, che a sua volta aveva fatto presente quanto le gare fossero ravvicinate lo scorso weekend. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il mister in silenzio ha ascoltato e potrebbe replicare dopo la sosta. L’allenatore tornerà a parlare in vista di Lazio-Inter, in programma il 16 ottobre, ed è pronosticabile una vigilia infuocata. Le battaglie sui calendari Sarri le ha sempre fatte e di certo continuerà a difendere i suoi ideali.

