CdS | Lazio, c’è un problema: le partenze in salita

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio sarriana si è vista ad intermittenza in questo avvio di stagione: risultati e prestazioni piuttosto altalenanti per i biancocelesti che, approfittando della sosta, oggi torneranno a lavorare in vista della gara contro l’Inter, in programma in casa sabato 16 ottobre. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i laziali in questa partenza stagionale sono stati sotto 6 volte (come solo il Genoa) e sono sempre stati costretti a ricorrere, salvo poi non riuscirci con Milan e Bologna. Serve continuità e la speranza è che possa arrivare il prima possibile.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: