Nations League, Italia-Spagna: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera allo Stadio San Siro di Milano, gli Azzurri affronteranno la Spagna nella semifinale della Final Four di Nations League. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. Queste le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Mikel Merino; Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal.

