Nations League, l’Italia perde in 10 contro la Spagna: termina la striscia positiva degli azzurri

L’Italia perde con la Spagna 2-1, con doppietta di Ferran Torres e gol di Pellegrini a pochi minuti dalla fine nonostante l’inferiorità numerica: Bonucci, infatti, è stato espulso poco prima del raddoppio della Spagna a seguito di un’ammonizione nata su una presunta gomitata, che si è sommata alla prima ammonizione arrivata per proteste. Per il resto si è continuata a vedere una partita con delle buone giocate della Spagna alternate ad uscite da parte dell’Italia, che non riesce però ad imporsi come fatto all’Europeo contro una Spagna che ha fermato la striscia positiva di 37 risultati utili consecutivi degli azzurri.

