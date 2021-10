GdS | Stadi, subito al 75%. Però un filo sottile porta al 100%

Dopo il parere positivo del Cts, l’aumento della capienza diventerà ufficiale. Possibile già questo weekend.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il Consiglio dei Ministri (in programma alle 17) alzerà al 75% il limite delle presenze per gli impianti sportivi all’aperto e al 50% per quelli al chiuso. Non sono ancora certe le date, ma due sono le scuole di pensiero: per alcuni il decreto capienze dovrebbe finire in Gazzetta Ufficiale venerdì e entrare in vigore già in questo weekend, in modo da concedere a club ed esercenti due giorni in più di incassi consistenti. Per altri si dovrà invece attendere lunedì. La speranza è quella di tornare subito alla massima capienza, fortemente voluta già da tempo dal presidente della Lega Paolo Dal Pino e da tutti i club della Serie A. Resta comunque molto sottile, ma già parlarne seriamente è un segnale positivo per una normalità imminente.

