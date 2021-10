Inter, Lautaro Martinez si ferma in nazionale: problema muscolare per l’argentino

Lautaro Martinez si ferma in nazionale. L’attaccante dell’Inter non ci sarà contro il Paraguay a causa di quello che sembra essere un affaticamento muscolare. Secondo Radio La Red, l’argentino viene tenuto a riposo per evitare un infortunio vero e proprio, quindi al momento potrebbe comunque essere presente nella sfida contro la Lazio.

