Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Il giocatore più forte che abbia mai allenato dopo Klose alla Lazio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il tecnico del Milan Stefano Piolli ha parlato dell’andamento stagionale della sua squadra, focalizzandosi sul giocatore più prezioso in rosa: Zlatan Ibrahimovic. L’allenatore ha speso parole di stima nei confronti del suo attaccante, definendolo “il giocatore più forte che abbia mai allenato, ma dopo Miroslav Klose alla Lazio“. Pioli considera l’attaccante tedesco un vero e proprio campione, che ha potuto allenare dalla stagione 2014-2016, anni in cui i due militavano tra le file biancocelesti.

Queste le parole del tecnico, riportate da Sky Sport:

“Zlatan è una persona intelligente e simpatica. Il nostro è un rapporto chiaro e diretto. Non mi scorderò mai il primo colloquio dopo che era arrivato da poco. Mi disse ‘Non dar retta a quelli che dicono che sarò pronto tra un mese. Sono pronto subito, ma tu prendi qualsiasi decisione perché io faccio il giocatore e tu l’allenatore e ti rispetterò sempre‘. Ibra è così: è un personaggio simpatico anche dentro allo spogliatoio. E’ uno che capisce i tempi per intervenire: se deve essere rigido lo è, ma se deve difendere un compagno lo sa fare. Se l’ho visto al Festival di Sanremo? Avevo altro da fare, però so che qualsiasi cosa farà quando smetterà avrà successo. Mi auguro che continui ancora. Speriamo che questa sosta lo aiuti a ritrovare la forma migliore: è il giocatore più forte che abbia mai allenato dopo Klose alla Lazio, anche lui un campione. Zlatan ha una capacità di vedere il gioco velocemente, oltre a essere straripante fisicamente”.