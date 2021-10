SOCIAL | Chi è il miglior giocatore biancoceleste di settembre? La Lazio apre il sondaggio – FOTO

Il mese di settembre biancoceleste è stato caratterizzato da alti e bassi: grandi vittorie come quella nel derby con la Roma e in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, e sconfitte inattese come quella contro il Bologna. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio ha aperto il sondaggio su chi sia stato il miglior giocatore biancoceleste nel mese di settembre. Tre le opzioni: Felipe Anderson, Pedro, e Danilo Cataldi.

