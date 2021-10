The Guardian | La lista dei migliori 60 giovani al mondo: presente un biancoceleste

Il noto quotidiano inglese The Guardian, ha stilato una lista dei 60 giovani migliori al mondo. Tra le promesse scelte, sono presenti due giocatori italiani: Giacomo Faticanti della Roma e Samuele Vignato del Monza. Inoltre, è stato inserito anche la nuova promessa della Lazio Luka Romero. Il giovane arrivato quest’estate dal Mallorca, è sicuramente un talento su cui Tare ha voluto puntare. A soli 16 anni, è il giocatore più giovane a debuttare nella Liga, il campionato spagnolo. La Lazio co confida molto sul suo talentino argentino, sonniferato uno dei migliori anche in Inghilterra.

