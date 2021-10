CdS | Audience e razzismo: la Lega alza la voce

I disservizi, ma anche l’audience. Come previsto, la questione Dazn ha tenuto banco nell’Assemblea di Serie A. I club infatti, sono intransigenti sulla necessità di avere dati certi rispetto agli ascolti delle partite. L’esigenza nasce dalla pressione degli sponsor, che “giocano” la loro visibilità proprio su quei numeri, ma pure dal fatto che una fetta di ricavi dei diritti tv viene divisa in base all’audience. LA web -tv ad oggi la fornisce attraverso Nielsen, che ieri è intervenuta nella riunione attraverso l’ad Nazzari. Solo che ci sono perplessità , alla luce della differenza rispetto a quelli dell’Auditel. Ecco perché la Serie A pretende che venga trovato un modo per certificare gli ascolti. Se ne parlerà la prossima settimana in un incontro tra gli stessi club e i vertici di Dazn. E, nell’occasione, c’è da credere che si parlerà anche dei famosi disservizi. visto che ieri in Assemblea è stato ascoltato il parere del professor Melia, docente del Politecnico di Torino, secondo cui la rete nazionale ha la capacità per sostenere la trasmissione delle partite in streaming e, dunque, che le interruzioni del servizio sarebbero responsabilità di Dazn. A tal proposito, attraverso un provvedimento d’urgenza, l’Agcom ha dato ordine alla media-company di prendere ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma e di implementare un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente. All’Assemblea, come annunciato, ha partecipato pure Lotito, che è stato escluso dal Consiglio federale ma che può intervenire alle riunioni di Lega, qualora vengano affrontati argomenti di natura patrimoniale. Sul cambio di format dal campionato Deloitte ha ribadito gli impatti (negativi) che avrebbe una riduzione da 20 a 18 squadre. Inoltre, dopo i recenti casi di razzismo che hanno avuto come protagonisti Koulibaly e Maignan, le società hanno promesso che introdurranno nuove misure per i responsabili, tra cui il Daspo per tutti gli stadi e non solo per quello in cui si è verificato l’episodio. Corriere dello Sport.

