CdS | Lazio-Inter, via ai biglietti: tampone gratis allo stadio

Lazio-Inter del 16 ottobre non sarà una sfida come tutte le altre. E non solo in quanto la prima partita dopo la sosta per le nazionali coinciderà con il ritorno a Roma di Simone Inzaghi dopo il suo addio. Lo sarà anche perché in questa occasione chiunque acquisterà un biglietto, potrà sottoporsi a un tampone gratuito direttamente allo stadio. Una novità he farà piacere a tanti, anche perché è probabile che quel giorno l’Olimpico presenti una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, complice pure il fresco passaggio dal 50 al 75% della capienza. La prima fase della vendita sarà come sempre riservata solo agli abbonati della stagione 2019/20: inizierà alle 16 di oggi e andrà avanti fino alla mezzanotte di domenica 10 ottobre. Il secondo step sarà quello della vendita libera e partirà alle 16 di lunedì 11, prolungandosi fino all’inizio della gara con l’Inter. Sarà possibile acquistare i tagliandi online tramite Vivaticket, a eccezione delle due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, acquistabili presso i negozi Lazio Style 1900. Coloro che decidessero di fare il tampone allo stadio, nella vendita online devono scegliere la tariffa speciale “Non tamponato”. Corriere dello Sport.

