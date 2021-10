CdS | Niente ricorso, Acerbi salterà Inter e Verona

La Lazio ha ricevuto gli atti del Giudice sportivo in riferimento al caso Acerbi. La società, dopo aver preso atto della squalifica di due giornate scattata dopo il rosso (per proteste) comminato al difensore dall’arbitro Massa, ha deciso di non presentare ricorso. Le accuse sono difficilmente contestabili, nel referto gli epiteti riportati erano pesanti. Acerbi ha sperato di saltare solo la partita con l’Inter, sarà assente anche a Verona. Aveva chiesto scusa e si era automultato devolvendo la somma in beneficenza. Le giornate di squalifica rimarranno due. Corriere dello Sport.

