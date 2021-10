FORMELLO | Seduta all’insegna di esercitazioni 1 vs 1 e partitella finale

Sta per terminare la prima delle due settimane di sosta per le nazionali, e la Lazio in quel di Formello continua il percorso di avvicinamento alla sfida casalinga contro l’Inter. Nella seduta di allenamento odierno gli assenti erano i nove nazionali oltre che Immobile. La seduta è iniziata con un riscaldamento con il torello, prima di squadra e successivamente in due gruppi separati. La squadra ha poi proseguito con esercitazioni basate sull’uno vs uno e due vs due. Successivamente l’allenamento è continuato con altre esercitazioni di uno vs uno, con la seduta che terminata con una partitella a tre tra celesti, arancioni, e fluo, con quest’ultimi vincitori della contesa.

