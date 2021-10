Lazio-Inter, Eriksson: “Gara molto interessante, dalle mille emozioni. Inzaghi da avversario? Spero riceva tanti applausi, ha fatto grandi cose”

Sabato prossimo, alla ripresa del campionato, ci sarà Lazio-Inter, un big match dalle mille emozioni. Dopo tantissimi anni passati nella Lazio, prima da calciatore e poi da allenatore, Simone Inzaghi tornerà per la prima volta all’Olimpico da avversario. Per parlare del suo passato in biancoceleste, del suo presente in nerazzurro e non solo, ai microfoni di TuttoSport è intervenuto Sven Göran Eriksson ex allenatore proprio di Lazio e di Simone Inzaghi, con cui conquistò il secondo Scudetto della storia biancoceleste. Eriksson è tornato inizialmente sul passato di Inzaghi da allenatore della Lazio: “E’ stato protagonista per tanti anni, conquistando anche qualche trofeo. E’ capitato pure fosse in lizza per vincere lo scudetto. Tutto con un budget sicuramente inferiore rispetto a quello dei club rivali. Inzaghi nell’élite degli allenatori mondiali? Assolutamente. Ora è un giovane tecnico e può tranquillamente diventare come Mancini o Simeone. Nomino loro due perché Inzaghi ha giocato alla Lazio con entrambi. Può sicuramente seguire il loro percorso”.

Di seguito è tornato sulla sua di Lazio, con diversi giocatori che ha allenato in biancoceleste, diventati oggi stimati allenatori: “Mi fa molto piacere. Eravamo una squadra fortissima, tutti gli atleti erano molto intelligenti a livello calcistico. C’era la mentalità per vincere e la testa per l’abnegazione tattica e tecnica. Una rosa di grandi uomini”.

Sabato prossimo sarà la prima volta da ex per Inzaghi. Ecco cosa pensa Eriksson sulla possibile accoglienza dei tifosi biancocelesti e su che partita ci dobbiamo aspettare: “Spero riceva tanti applausi. Inzaghi ha fatto grandi cose con i biancocelesti. La vita è così, si cambia. Lazio-Inter? Una gara molto interessante, dalle mille emozioni, soprattutto per Inzaghi che dopo una vita in biancoceleste torna a Roma da avversario. Il mio cuore, per ovvie ragioni, batte per la Lazio. Mentre il cervello mi fa pensare che i nerazzurri siano favoriti. Vedremo. In ogni caso mi godrò il match dalla televisione, di sicuro”.

Infine, Sven Göran Eriksson, dopo aver fatto il punto sulle squadre della Serie A, sulla Lazio attuale di Sarri invece non si è voluto sbilanciare: “Eh, non lo so…”.

