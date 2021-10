SOCIAL | Eletto il giocatore del mese della Lazio: ecco chi è – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Attraverso i propri canali social, la Lazio ha comunicato il giocatore eletto dai tifosi come migliore del mese. Si tratta di Felipe Anderson, brasiliano che in questa sessione estiva di mercato ha fatto ritorno in biancoceleste dopo il suo addio di 3 anni fa. L’esterno è tornato a Roma con tanta voglia, e si è visto fin da subito in campo con giocate e grandi prestazioni. Per lui finora 2 gol i campionato, di cui uno al derby, e due assist, a dimostrazione della grande qualità che ha da offrire. Mister Sarri punta molto su di lui, e spesso ha già espresso parole di profonda stime nei suoi confronti, considerandolo un vero e proprio crack internazionale. Anche i tifosi della Lazio sono della stessa idea, motivo per cui lo hanno eletto miglior giocatore del mese.

Questo il post della Lazio:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: