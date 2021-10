TMW | Lazio, Immobile e la rincorsa all’Inter: allenamenti da solo in attesa dei nuovi controlli

Anche lunedì e martedì, quando il resto della squadra sfruttava i due giorni di riposo concessi da Sarri, Ciro Immobile era a Formello per allenarsi. Da solo, con il preparatore, tra palestra e fisioterapia. Senza forzare, non serve per il momento. Con l’obiettivo di aumentare, piano piano, i carichi di lavoro in attesa di tornare in gruppo. Quando? Magari a metà della prossima settimana, ma tutto dipenderà dagli esami a cui il centravanti della Lazio si sottoporrà nelle prossime ore.

Prematuro parlare di percentuali, troppe le incognite, anche se due sono le certezze. La prima, è che a Formello non vogliono rischiare di aggravare la situazione di Immobile, che lo scorso 30 settembre contro la Lokomotiv Mosca ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un problema che, di norma, richiede circa 15 giorni di stop. L’altra certezza è la voglia del centravanti azzurro – che dopo aver già saltato con tanta amarezza la Nazionale – di esserci nel big match contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’ex suo allenatore, che fu decisivo nel 2016 per portarlo a Roma e con cui negli ultimi 5 anni ha condiviso momenti bellissimi in campo e fuori.

Tutta la tifoseria della Lazio freme e attende con ansia il responso degli esami. Anche se poi conteranno soprattutto le sensazioni di Immobile a metà della prossima settimana, quando l’incontro con l’Inter si avvicinerà. Lo stesso Sarri spera di riavere in campo il capitano biancoceleste, la cui assenza a Bologna è pesata tantissimo. Soprattutto a livello carismatico. Più che il Ciro attaccante, è infatti mancato il Ciro trascinatore morale di uno spogliatoio che non ha ancora trovato certezze e dei veri leader che possano sostituire Parolo e Lulic, vecchi perni del gruppo.

Tuttomercatoweb.com

