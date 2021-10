Italia, Jorginho: “Belgio grande squadra, ma noi vogliamo tornare a vincere. Pallone d’Oro? Qualcosa di incredibile, sogno in grande”

Insieme a mister Roberto Mancini, ad intervenire in conferenza stampa era presente anche Jorginho, centrocampista del Chelsea, tra i protagonisti indiscussi dell’Europeo vinto dall’Italia. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida di domani contro il Belgio, riportate dal sito Tuttomercatoweb.com: “Ho sempre voglia di giocare e di poter aiutare la squadra. Tutte queste gare ogni tre giorni fai un po’ fatica ad allenarti e a recuperare, ma sto bene. Abbiamo appena perso una partita, abbiamo questa voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo questa mentalità vincente e per me dopo l’ultimo ko la gara di domani rappresenta una opportunità. Vogliamo tornare a vincere. Il Belgio è una grande Nazionale primo nel Ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare contro di loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo. Le cose cambiano veloci, stavo lavorando tanto al Chelsea e poi è arrivata questa annata dove sono andate bene le cose. Col sostegno di tutti mi sento davvero tranquillo, sono felice”.

Mercoledì la Nazionale Italiana è uscita sconfitta dalla semifinale di Nations League contro la Spagna, battuta invece in semifinale ad Euro2020. Ecco le differenze viste da Jorginho tra le due gare: “Nella gara dell’Europeo facevamo molta più fatica, mercoledì eravamo messi bene, stavamo recuperando bene. Poi i dettagli cambiano il percorso della partita a questi livelli”.

Il portiere del Belgio Courtois ha dichiarato che la partita di domani contro l’Italia conti poco. Questo è il pensiero di Jorginho: “A me interessa come affrontiamo noi la partita. Come la affronta Courtois e il Belgio ci interessa poco, sinceramente”.

Infine, insieme a Donnarumma, Barella, Bonucci e Chiellini, Jorginho fa parte dei cinque giocatori dell’Italia Campione d’Europa candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Di seguito le parole di Jorginho, tra il sogno di vincerlo e cosa vorrebbe dire per il centrocampista del Chelsea: “Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande. Qualcosa di incredibile. Trovare parole per poter spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello”.

