Juventus, Rabiot positivo al Covid: il comunicato della Francia

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19. Anticipata da RMC Sport, la notizia è stata confermata dalla Nazionale Francese. Il centrocampista della Juventus infatti, salterà la finale di Nations League con la sua Francia in programma domenica contro la Spagna. Questo il comunicato della federazione francese:

“Adrien Rabiot non potrà partecipare alla finale della Nations Leaguei, domenica alle 20:45, contro la Spagna. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza il calciatore è stato posto in isolamento. Non può essere sostituito per motivi normativi. Didier Deschamps può quindi contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro la Spagna”.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021

