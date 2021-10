Qualificazioni Mondiali, le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo: Muriqi in campo dal 1’

Alle 18.00 ci sarà il fischio d’inizio di Svezia-Kosovo, gara valida per le qualificazioni Mondiali 2022. In occasione del match, il biancocelesti Vedat Muriqi sarà in campo dal promo minuto. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due ct per la sfida del Friends Arena di Solna:

SVEZIA – Olsen; Krafth, Danielsson, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.

KOSOVO – Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Bytyqi, Loshaj, Dresevic, Rashani; Rashica, Muriqi.

