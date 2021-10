CdS | Difesa Lazio, lezioni extra

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mercoledì mattina allenamento aggiuntivo per difensori e registi; gli altri in campo nel pomeriggio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Acerbi salterà Inter e Verona per doppia squalifica ma restano a disposizione Luiz Felipe, Patric, Radu e Vavro. Durante la settimana, Sarri ha lavorato sulla difesa d’emergenza e ha messo in pre allarme centrali e terzini con l’aggiunta dei registi Leiva, Cataldi ed Escalante. Martedì mattina difensori e centrocampisti si ritroveranno a Formello, il resto della squadrà dovrà presentarsi nel pomeriggio. Lavoreranno sulla linea a 4, sulla fase di non possesso, sulle uscite centrali ed esterne. Dalla metà campo in giù Sarri darà lezioni di recupero e approfondimento: vuole difensori che difendano in avanti e una linea alta. La missione toccherà a Luiz Felipe e Patric, preferito a Radu.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: