La Repubblica | Dilemma Inzaghi applausi o fischi? Tifoseria divisa

Sabato l’ex tecnico torna all’Olimpico. La curva Nord prepara la coreografia, è dibattito sui social.

Come riportato da La Repubblica, 142 giorni dopo lo strappo con Lotito, Inzaghi salirà di nuovo i gradini dell’Olimpico, che aumenterà la capienza al 75% (circa 50 mila spettatori). Dalle ore 16:00 di domani si potranno acquistare i biglietti, che sono già in vendita da venerdì ma, fino alla mezzanotte odierna, sono riservati ai vecchi abbonati. La Nord sta preparando un’accoglienza speciale, ma ancora non sono stati forniti i dettagli, e sui social i tifosi sono divisi. Intanto ieri, all’esordio del tecnico Catini, la Lazio Women ha perso la 6a gara di fila (1-2 con il Pomigliano): in lacrime, a fine partita, molte delle giocatrici.

