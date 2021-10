Nations League, l’Italia si piazza al terzo posto: 2-1 contro il Belgio

Il match per determinare il terzo posto della Nations League è andato all’Italia, con gli azzurri che hanno vinto il match per 2-1, con gol di Barella al 46′ e Berardi su rigore al 65′. Sul concludere del secondo tempo c’è spazio anche per il gol del Belgio, con De Ketelaere che la piazza sotto le gambe di Donnarumma. 90′ minuti per Acerbi.

