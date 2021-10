Sport e Salute presenta il progetto “Territorio” alle Sardinia Beach Finals

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sport e Salute presenta il suo progetto Territorio alle Sardinia Beach Finals. Il sindaco Truzzu: “Cagliari centro dello sport”. Cozzoli: “Vogliamo allargare la pratica sportiva in tutti i territori”. Nepi: “Valorizzare intera filiera”

«L’obiettivo che ci tiene uniti è allargare la pratica sportiva attraverso la promozione dello sport in tutte le fasi della vita dell’individuo. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone, alle famiglie e alle associazioni sportive». Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante l’incontro con gli Organismi Sportivi territoriali a Cagliari, «un’occasione per consolidare il nuovo modello territoriale di sostegno allo sport di tutti».

«Siamo felici e orgogliosi di essere qui per confrontarci sulle progettualità – ha dichiarato Diego Nepi Molineris, direttore generale di Sport e Salute S.p.A. -, in un giorno speciale in cui celebriamo una grande storia di sport, quella di Paolo Nicolai e Daniele Lupo, la coppia azzurra di beach volley più vincente di sempre che nel pomeriggio giocherà la sua ultima partita proprio alle Sardinia Beach Finals. Vogliamo valorizzare l’intera filiera sportiva del Paese e fare un gioco di squadra vincente».

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Il primo cittadino, che aveva incontrato in mattinata i vertici della Società in Comune, ha sottolineato come il «dopo la pandemia Cagliari è diventata un centro importante dello sport a livello nazionale e internazionale. Una città con grande partecipazione sportiva, pronta accogliere eventi come le Sardinia Beach Finals». E proprio sui campi di sabbia, allestiti al Molo Dogana, decine di bambini oggi hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi nell’ambito di un’iniziativa promossa da Fipav e Sport e Salute.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: