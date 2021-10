Buon compleanno Jean Daniel Akpa Akpro: gli auguri della Lazio al centrocampista biancoceleste | FOTO

Giornata speciale per il centrocampista della Lazio Jean Daniel Akpa Akpro: oggi, 11 ottobre, è il suo compleanno, e spegne 29 candeline. Alla Salernitana dal 2018 al 2020, per lui questa è la seconda stagione con la maglia biancoceleste. Con la Lazio ha siglato un solo gol, molto importante visto che è arrivato al suo esordio in Champions League, nella vittoria all’Olimpico della Lazio contro il Borussia Dortmund per 3-1. Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha voluto fare gli auguri ad Akpa Akpro: l’immagine pubblicata, che lo immortala durante Empoli-Lazio, prima giornata di Serie A 2021/2022, è accompagnata dal messaggio: “Buon compleanno a Jean Daniel Akpa Akpro che oggi spegne 29 candeline!”.

