FORMELLO | Riprendono gli allenamenti, differenziato per Immobile. Out Zaccagni

Oggi si sono svolti gli allenamenti al centro sportivo di Formello. Tra gli assenti, oltre ai nove nazionali, Zaccagni per qualche linea di febbre. I biancocelesti si sono ritrovati in palestra per un primo lavoro e, successivamente, hanno effettuato degli allunghi sul campo. Nello specifico, Ciro Immobile ha lavorato a parte: un differenziato (con e senza scarpini) anche con il pallone. Sul finale sono state schierate due squadre (arancioni e celesti) per il possesso palla tattico e per la partitella finale. Cataldi è rientrato prima, forse per una questione numerica, ma il giocatore non sembrava zoppicare.

