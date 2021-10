GdS | La rosa più vecchia fa fatica con Sarri. I casi Reina e Leiva

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lazio, il peso dell’età.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i titolari, ben cinque (Reina, Acerbi, Leiva, Immobile e Pedro) navigano oltre i trent’anni. Il più giovane tra i biancocelesti più utilizzati è Luiz Felipe, 24 anni compiuti a marzo. L’età è un ostacolo alle richieste del tecnico biancoceleste, che vuole un gioco veloce e con più pressing. Il caso più emblematico è quello di Lucas Leiva. Il brasiliano, che a gennaio compirà 35 anni, sta cercando di adattarsi a un ruolo impegnativo sul piano atletico: la nuova struttura della mediana, basata su tre elementi, è diversa da quella della scorsa stagione. Reina due mesi fa ha tagliato quota 39. A proposito del portiere spagnolo, tra gli artefici del successo nel derby, il fattore età viene puntualmente tirato in ballo appena incappa in qualche prestazione sotto tono. Come è accaduto nell’ultima partita contro il Bologna. Da parte di Sarri, non c’è preclusione a dare spazio ai più giovani. Il tecnico non ha esitato a concedere fiducia, anche da titolare (col Torino) all’attaccante Moro, 18 anni. Di sicuro, un gruppo meno avanti con l’eta poteva agevolare Sarri nel suo lavoro proiettato verso il futuro.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: